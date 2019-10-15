Число погибших из-за тайфуна в Японии существенно выросло

Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек. Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.

Наиболее сильно пострадала префектура Фукусима на северо-востоке Японии, там погибли 25 человек.

"Хагибис" принес сильные ветры и проливные дожди, в результате около 200 рек вышли из берегов. Дамбы прорвались примерно на 50 из них, что вызвало наводнения на обширных территориях. Более 10 тысяч домов были повреждены. Сильный дождь также вызвал около 140 оползней по всей стране. Метеорологи сообщили, что во многих районах в течение двух дней выпало до 40% ежегодной нормы осадков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о 37 погибших.

Отметим, на Японию в субботу, 12 октября, обрушился мощный тайфун "Хагибис", который вызвал сильные ливни и наводнения. Скорость ветра достигала 162 км/час с порывами скоростью 216 км/час.

РБК-Украина писало, что департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины дал рекомендации украинским гражданам в Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис".