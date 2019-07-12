Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло

Количество погибших в результате столкновения поездов в Пакистане возросло 21 человек, 100 человек ранены. Об этом сообщает Синьхуа.

Как сообщил представитель пакистанской полиции Омер Фарук Селамет, в числе раненых - 11 детей и девять женщин.

В пакистанском городе Садикабад столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли четыре вагона. Ранее было известно о десяти погибших и 85 раненых в результате аварии.