В Пакистане при столкновении поездов погибли 10 человек

Иллюстративное фото (twitter.com/AnalyticaGlobal)

Скоростной пассажирский поезд на полном ходу врезался в грузовой состав, который стоял на станции

В результате столкновения двух поездов в Пакистане погибли не менее десяти человек и около 70 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, число жертв в ходе спасательной операции может возрасти, предупреждают местные власти. Авария произошла на юге страны, в провинции Пенджаб. Скоростной пассажирский поезд на полном ходу врезался в грузовой состав, который стоял на станции.