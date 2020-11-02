Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 90

Фото: землетрясение в Турции (twitter.com YusifBabayev200)

Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 91. Также число поврежденных и разрушенных зданий выросло до 58.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Как сообщается, 155 человек продолжают находиться на лечении в больнице. В общем 994 человека получили ранения, из них 893 выписаны из больниц. По последней информации, 106 человек спасли из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, в пострадавший от землетрясения район было отправлено около 3500 палаток. Почти 2000 из них были установлены для людей, чьи дома были разрушены.

Напомним, 30 октября днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море.

Также РБК-Украни писало, что подземные толчки достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.