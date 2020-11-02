Кількість загиблих в результаті землетрусу в Туреччині перевищила 90

Фото: землетрус в Туреччині (twitter.com YusifBabayev200)

Кількість загиблих в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччині збільшилося до 91. Також кількість пошкоджених і зруйнованих будівель зросла до 58.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Як повідомляється, 155 людей продовжують перебувати на лікуванні в лікарні. Загалом 994 людини отримали поранення, з них 893 виписані з лікарень. За останньою інформацією, 106 людей врятували з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Крім того, у постраждалий від землетрусу район було відправлено близько 3500 наметів. Майже 2000 з них були встановлені для людей, чиї будинки були зруйновані.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в турецькому Ізмірі стався землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі.

Також РБК-Украни писало, що підземні поштовхи досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.