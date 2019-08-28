Число погибших в результате взрыва в Дрогобыче выросло

В результате взрыва в Дрогобыче (Львовская область) в жилом доме погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели нашли тело еще одного человека.

"В 08:20 на месте аварии подъезда жилого дома по ул. Грушевского, 101, г. Дрогобыч найден еще один погибший человек", - говорится в сообщении.

Также в результате взрыва пострадали семеро людей, из которых четверо - дети. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

"Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия проводится развертывание палаточного городка. Тогда сообщалось об одном погибшем.