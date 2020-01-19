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Число загиблих під час ракетного обстрілу в Ємені зросла до 70

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 16:57
Число загиблих під час ракетного обстрілу в Ємені зросла до 70
Ілюстративне фото (GettyImages)

Удар був завданий по військовому табору в провінції Маріб

В Ємені щонайменше 70 солдатів урядових сил 19 січня було вбито в результаті ракетної атаки, імовірно здійсненої контролює столицю країни угрупованням хуситів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що удар був нанесений по військовому табору в провінції Маріб. Зокрема, ракета потрапила в мечеть під час молитви. Точне число жертв не підтверджено.

Визнаний міжнародним співтовариством президент Ємену Абд-Раббі Мансур Хаді назвав удар "боягузливою і терористичної" атакою. Він також підкреслив, що за діями хуситів - радикального шиїтського угруповання - стоїть Іран. Самого Хаді в кровопролитній громадянській війні в Ємені підтримує Саудівська Аравія і ряд інших країн регіону.

За оцінками ООН, війна в Ємені з 2014 року забрала життя вже понад 100 тисяч осіб. Незалежні спостерігачі звинувачують обидві сторони у військових злочинах: при бомбардуваннях коаліції на чолі з Саудівською Аравією гинули мирні жителі, як і при ракетних ударах хусит, метою яких найчастіше стає Саудівська Аравія.

Нагадаємо, під час ракетного обстрілу військового навчального табору в єменському місті Маріб загинули 60 військовослужбовців, десятки людей отримали поранення. Ймовірно атаку початок підтримуване Іраном ополчення хусит. Йдеться про те, що були застосовані балістичні ракети і безпілотники в таборі. Також обстрілом були нанесені удари по мечеті всередині табору в той час, коли солдати молилися.

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