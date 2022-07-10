Число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру вновь увеличилось

Обновлено 13:22. Число жертв увеличилось до 15 - ГСЧС.

При этом СМИ массово сообщают о 11 погибших в результате удара.

По данным спасателей, по состоянию на 11:26, во время проведения аварийно-спасательных работ, было обнаружено тело еще одного погибшего (анкетные данные уточняются).

"Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 10 погибших человек, спасены из-под завалов 5", - сообщают в ГСЧС.

Напомним, вчера поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.

При этом сообщается, что под завалами могут быть еще десятки людей.

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