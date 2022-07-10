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Число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру вновь увеличилось

Фото: число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру снова увеличилось (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Мария Кучерявец

Число жертв из-за ракетного удара по пятиэтажке в Часовом Яру продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

Обновлено 13:22. Число жертв увеличилось до 15 - ГСЧС.

При этом СМИ массово сообщают о 11 погибших в результате удара.

По данным спасателей, по состоянию на 11:26, во время проведения аварийно-спасательных работ, было обнаружено тело еще одного погибшего (анкетные данные уточняются).

"Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 10 погибших человек, спасены из-под завалов 5", - сообщают в ГСЧС.

Напомним, вчера поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.

При этом сообщается, что под завалами могут быть еще десятки людей.

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Донецкая областьГСЧСракетный удар