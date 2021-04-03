Число погибших на протестах в Мьянме превысило 550 человек

В Мьянме в ходе протестов погибли уже более 550 человек. Среди погибших - 46 детей.
Об этом пишет Reuters.
Несмотря на репрессии, противники военного переворота в стране каждый день выходят на протесты во всех городах. Они также часто устраивают так называемые "партизанские митинги" - небольшие быстрые демонстрации неповиновения, прежде чем силы безопасности смогут отреагировать.
Власти, которые уже отключили мобильные данные в попытке подавить оппозицию, с пятницы приказали интернет-провайдерам сократить беспроводную широкополосную связь, лишив доступа большинство клиентов.
Власти также выдали ордера на арест 18 знаменитостей шоу-бизнеса, в том числе влиятельных лиц в социальных сетях и двух журналистов. Их обвинили в подстрекательстве военнослужащих к мятежу или пренебрежении их обязанностями.
Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.
Напомним, в субботу 27 марта был "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота. Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек.