ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число погибших на протестах в Иране превысило 300

Новости » Общество     17.12.2019 - 04:11
Число погибших на протестах в Иране превысило 300
Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

Еще тысячи людей получили ранения

С начала протестов в Иране, которые начались в середине ноября, погибли по меньшей мере 304 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amnesty International.

Отмечается, что ранения получили еще тысячи людей. Кроме того, арестованы тысячи человек, включая детей в возрасте до 15 лет.

Организация опросила десятки людей в Иране, которые рассказали, как во время и после акций протеста власти удерживали заключенных без связи с внешним миром и подвергали их различным видам жестокого обращения.

Отметим, в начале декабря сообщалось, что во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 208 человек.

Напомним, в Иране в середине ноября начались массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.

Как сообщало РБК-Украина, международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о преднамеренном сокрытии властями Ирана масштабов репрессивных мер к участникам протестов.

Увеличилось количество погибших во время протестов в Индии Во Франции начались протесты из-за пенсионной реформы
Новости Украины Иранпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь