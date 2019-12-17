ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість загиблих на протестах в Ірані перевищила 300

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 04:11
Кількість загиблих на протестах в Ірані перевищила 300
Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Ще тисячі людей отримали поранення

З початку протестів в Ірані, які почалися в середині листопада, загинули щонайменше 304 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amnesty International.

Зазначається, що поранення отримали ще тисячі людей. Крім того, заарештовано тисячі осіб, включаючи дітей віком до 15 років.

Організація опитала десятки людей в Ірані, які розповіли, як під час і після акцій протесту влади утримували в'язнів без зв'язку із зовнішнім світом і піддавали їх різним видам жорстокого поводження.

Відзначимо, на початку грудня повідомлялося, що під час протестів в Ірані загинули щонайменше 208 людей.

Нагадаємо, в Ірані в середині листопада почалися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про навмисне приховування владою Ірану масштабів репресивних заходів до учасників протестів.

Збільшилася кількість загиблих під час протестів в Індії У Франції почалися протести через пенсійну реформи
Новини України Іранпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся