Число погибших при пожаре самолета в Шереметьево значительно возросло

В российском Шереметьево при аварийной посадке и возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 по последним данным выжили 37 человек из 78 находившихся на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа, части пассажиров удалось эвакуироваться на аварийных трапах.

Отмечается, что в данный момент следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также лиц, ответственных за эксплуатацию лайнера.

Также в СК сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, но какие именно, не уточнили.

В то же время росСМИ со ссылкой на информированный источник сообщают, что число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево может превысить 40 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате возгорания лайнера Sukhoi Superjet 100 при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево (Москва) погибли 13 человек, в том числе двое детей.