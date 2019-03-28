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Число загиблих при пожежі в Дацці зросло до 16

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 16:22
Число загиблих при пожежі в Дацці зросло до 16
Фото: пожежа в Дацці (скрін відео)

Ще 70 людей отримали травми

Кількість жертв пожежі в офісі в Дацці зросла до 16. Про це повідомило в четвер Тһе Daily star.

Повідомляється, що 70 осіб отримали травми в результаті події. Крім того, серед загиблих є громадянин Шрі-Ланки.

Нагадаємо, у столиці Бангладеш горить 19-поверхова офісна будівля, розташована в престижному торговому районі. Є побоювання, що десятки людей опинилися в пастці всередині будівлі. За словами очевидців, вони чули, як люди з вікон просили про допомогу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди вистрибують з палаючої будівлі. Крім того, повідомляється, що шість загиблих були упізнані.

Рятувальники на місці події спільно з військово-морськими та військово-повітряними силами, кажуть, що полум'я взято під контроль.

За словами чергового офіцера Мохаммада Рассела з центрального пункту управління пожежної служби Дакки, "дев'ятнадцять пожежних підрозділів працюють на місці події. Військово-морський флот і повітряні сили Бангладеш також приєдналися до боротьби з вогнем".

Додамо, що вертольоти ВПС знімали людей з даху. Вони також скидають на палаючу будівлю воду.

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