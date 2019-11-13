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Возросло число погибших из-за обстрелов Израиля территории сектора Газа

Новости » Происшествия     13.11.2019 - 11:34
Возросло число погибших из-за обстрелов Израиля территории сектора Газа
Иллюстративное фото: военные Израиля (flickr.com-Israel/Defense Forces)

Утром заявили о еще шестерых погибших

В результате новых обстрелов Израиля территории сектора Газа погибли еще шесть палестинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что четыре палестинца погибли в результате новых израильских ударов. Позже сообщили о гибели еще двоих палестинцев. Всего количество погибших за два дня увеличилось до 18.

Напомним, вечером 12 ноября сообщалось о троих погибших.

РБК-Украина писало, что 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Причиной стала ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. В заявлении "Исламского джихада" говорится, что жена аль-Атты также была убита во время взрыва, а сам боевик совершил "героическое действие", когда его ликвидировали.

По данным агентства, смерть главнокомандующего "Исламского Джихада" грозит опасной эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной.

Позже сообщалось, что с 05:00 и до 19:00 с территории Газы в сторону Израиля было запущено около 190 ракет. Войсками противовоздушной обороны были сбиты десятки ракет, которые могли упасть на застроенной местности.

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