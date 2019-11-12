Число погибших из-за обстрелов Израиля с территории сектора Газа возросло

Фото: военные Израиля (flickr.com-Israel/Defense Forces)

Поэтому общее количество погибших возросло до трех человек

В результате обстрелов Израиля с территории сектора Газа погибли два палестинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Поэтому общее количество погибших возросло до трех человек.

Напомним, 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Причиной стала ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. В заявлении "Исламского джихада" говорится, что жена аль-Атты также была убита во время взрыва, а сам боевик совершил "героическое действие", когда его ликвидировали.

По данным агентства, смерть главнокомандующего "Исламского Джихада" грозит опасной эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной.

Позже из сектора Газа по Израилю выпустили около 50 ракет, одна из которых попала в жилой дом. По словам главного раввина Украины Моше Реувен Асмана, в результате обстрела в Нетивоте никто не пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, с 05:00 и до 19:00 с территории Газы в сторону Израиля было запущено около 190 ракет. Сообщается, что войсками противовоздушной обороны сбиты десятки ракет, которые могли упасть на застроенной местности.

Также РБК-Украина писало, что Израиль в ответ начал наносить массированные удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.