В течение дня из Газы в сторону Израиля было запущено более 190 ракет

Фото: последствия обстрелов (newsru.co.il)

Около 50% запущенных из Газы ракет упали на открытой местности

С 05:00 и до 19:00 с территории Газы в сторону Израиля было запущено около 190 ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Сообщается, что войсками противовоздушной обороны сбиты десятки ракет, которые могли упасть на застроенной местности.

"В общей сложности, системой ПРО сбиты более 90% ракет, которые могли причинить ущерб или привести к гибели израильских граждан", - говорится в сообщении.

Также около 50% запущенных из Газы ракет упали на открытой местности.

Напомним, утром 12 ноября с территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 50 ракет. Одна из ракет попала в жилой дом в Нетивоте, данных о пострадавших пока нет. Кроме того, система "Железного купола" сбила ракету к югу от Тель-Авива, фрагменты которой рассеялись на значительной территории. При этом противоракета упала в жилом районе Ришон ле-Циона, не причинив значительного ущерба.

Как сообщало РБК-Украина, в Израиле введено особое положение на 48 часов в населенных пунктах в 80 км в радиусе от сектора Газа. Кроме этого в Израиле начался призыв резервистов разведывательных подразделений, управления тылом, противовоздушной и противоракетной обороны.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Германии осудило ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа.