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Число погибших при обстреле Николаевской ОГА достигло 13

Фото: разбор завалов Николаевской ОГА (t.me/dsns_telegram)
Автор: Илона Свиридова

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли 13 человек. Поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима на телемарафоне.

"По состоянию на сейчас 13 погибших и 33 раненых. Пятеро в тяжелом состоянии, одну стабилизировали", - отметил он.

По его словам, еще продолжается разбор завалов и разблокирование людей. Спасательные работы продлятся, по его мнению, еще не менее суток.

Напомним, утром 29 марта российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.

Как заявил президент Владимир Зеленский, по Николаеву был нанесен коварный удар.

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Николаевская ОГАВойна России против Украины