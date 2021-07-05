Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до 27

Сегодня спасатели начали поиски жертв обрушившегося дома среди обломков после того, как бригады привели в действие взрывчатку, которая обрушила последнюю часть строения и позволила возобновить поисковые работы.

Помощник начальника пожарной службы Майами-Дейд Райде Джадалла сообщил членам семей, что в новой груде обломков были обнаружены еще три жертвы, в результате чего число погибших возросло до 27 человек. Более 115 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

"Снос открыл для спасателей ранее недоступный район, хотя шансы найти там выживших уменьшились", - заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Рабочие немедленно приступили к расчистке новых завалов после сноса здания ночью воскресенья, чтобы спасатели могли начать пробираться к тем частям подземного гаража, которые представляют особый интерес.

Официальные лица сообщили, что поисковые работы возобновились до полуночи. Они были отменены в субботу, чтобы дать возможность специалистам просверлить отверстия для взрывчатки, необходимой для сноса.