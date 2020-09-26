Крушение самолета под Харьковом: один из курсантов умер в больнице

Число погибших в крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области возросло до 24 человек. Умер один из госпитализированных курсантов.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что один из выживших курсантов находится "на грани жизни и смерти", поскольку ожоги составляют 90%.

"Второй парень, который находился в больнице, Виталий Вильховой, к сожалению, умер. Он со Львовской области", - рассказали в эфире со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Курсант умер приблизительно в 10:50.

Напомним, второй уцелевший в результате крушения военного самолета АН26 в Харьковской области курсант сейчас с травмами средней степени находится в больнице; его перевели из реанимации в соматическое отделение.

Как писало РБК-Украина, сегодня утром спасатели нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении; число жертв возросло до 23 человек.

Сейчас спасатели продолжают поиск черных ящиков.