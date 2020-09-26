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Катастрофа літака під Харковом: один з курсантів помер у лікарні

Автор: Юлія Струк

Число загиблих у катастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області зросло до 24 осіб. Помер один з госпіталізованих курсантів.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що один з курсантів, який вижив, знаходиться "на межі життя і смерті", оскільки опіки становлять 90%.

"Другий хлопець, який знаходився у лікарні, Віталій Вільховий, на жаль, помер. Він зі Львівської області", - розповіли в ефірі з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Курсант помер приблизно о 10:50.

Нагадаємо, другий вцілілий у результаті катастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області курсант зараз з травмами середнього ступеня знаходиться у лікарні; його перевели з реанімації у соматичне відділення.

Як писало РБК-Україна, сьогодні вранці рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, яка загинула під час аварії; число жертв зросло до 23 осіб.

Зараз рятувальники продовжують пошук чорних скриньок.

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