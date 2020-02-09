Число погибших в ходе стрельбы в Таиланде достигло 30

В результате массовой стрельбы в Таиланде погибли не менее 30 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные больницы имени Махарата.

Сообщается, что по состоянию на 9 февраля число погибших в результате стрельбы достигло 30 человек. Также сообщается о 58 пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, который устроил массовую стрельбу. Его обезвредили в торговом центре Terminal 21, где он скрывался более 17 часов.

По официальной версии, сержант Джакрапант Томма сначала застрелил своего командира и еще двух сослуживцев. Далее вооружившись штурмовой винтовкой Type 11 и боеприпасами в полной военной экипировке дезерторовал на армейском внедорожнике.

Приехав в город, открыл стрельбу по прохожим, после чего выстрелил в торговый центр из гранатомета. Все свои действия транслировал в прямом эфире на личной странице в Facebook, которая в конечном итоге была удалена. Расстреляв людей на входе в торговый центр, Тома проник в здание, где захватил в заложники еще около 20 человек.