Число загиблих під час стрілянини в Таїланді досягло 30

В результаті масової стрілянини в Таїланді загинули не менше 30 осіб. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на дані лікарні імені Махарата.

Повідомляється, що станом на 9 лютого число загиблих в результаті стрілянини досягло 30 осіб. Також повідомляється про 58 постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Таїланду ліквідувала військовослужбовця, який влаштував масову стрілянину. Його знешкодили в торговому центрі Terminal 21, де він переховувався понад 17 годин.

За офіційною версією, сержант Джакрапант Томма спочатку застрелив свого командира і ще двох товаришів по службі. Далі озброївшись штурмовою гвинтівкою Type 11 і боєприпасами у повній військовій екіпіровці втік на армійському позашляховику.

Приїхавши в місто, відкрив стрілянину по перехожих, після чого вистрілив в торговий центр з гранатомета. Всі свої дії транслював у прямому ефірі на особистій сторінці у Facebook, яка в кінцевому підсумку була видалена. Розстрілявши людей на вході в торговий центр, Тома проник в будівлю, де захопив у заручники ще близько 20 осіб.