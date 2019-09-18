Кількість отруєних дітей у школі у Вінницькій області знову зросла

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В лікарнях Вінницької області залишаються 38 постраждалих після отруєння

Кількість постраждалих дітей в результаті отруєння у Вінницькій області зросла до 37. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У постраждалих діагноз - гострий гастроентероколіт. Крім дітей, у лікарні залишається ще один дорослий. Таким чином, в лікарнях Вінницької області залишаються 38 постраждалих після отруєння.

"Станом на 7 год. 18 вересня в інфекційному відділенні Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 37 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні ЗОШ № 2 м. Козятин", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна раніше писало про 35 постраждалих дітей в результаті отруєння у школі у Вінницькій області. Крім того, повідомлялось, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України, а саме порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.