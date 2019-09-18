ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість отруєних дітей у школі у Вінницькій області знову зросла

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 08:46
Кількість отруєних дітей у школі у Вінницькій області знову зросла
Ілюстративне фото (stan.kz)

В лікарнях Вінницької області залишаються 38 постраждалих після отруєння

Кількість постраждалих дітей в результаті отруєння у Вінницькій області зросла до 37. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У постраждалих діагноз - гострий гастроентероколіт. Крім дітей, у лікарні залишається ще один дорослий. Таким чином, в лікарнях Вінницької області залишаються 38 постраждалих після отруєння.

"Станом на 7 год. 18 вересня в інфекційному відділенні Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 37 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні ЗОШ № 2 м. Козятин", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна раніше писало про 35 постраждалих дітей в результаті отруєння у школі у Вінницькій області. Крім того, повідомлялось, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України, а саме порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї із шкіл Суворовського району. В шкільній їдальні отруїлись 17 дітей. Зазначена подія поліцейські кваліфікували по 1 ч. ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

В Одеській області з'ясовують обставини отруєння школярів У Дніпрі відхилив апеляцію екс-бійця "Торнадо", засудженого за вбивство двох патрульних
Новини України отруєнняВинницкая областьпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся