Число отравившихся детей в школе в Винницкой области существенно выросло

Число пострадавших в результате отравление в Винницкой области выросло до 40, среди них 35 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дети отравились в школьной столовой. У пострадавших диагноз - острый гастроэнтероколит.

"В течение 14-16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ № 2 г.. Козятин", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о 16 пострадавших в результате отравления в Винницкой области.

Кроме того, сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Ранее в Черкассах произошло массовое отравление с симптомами кишечной инфекции. В инфекционное отделение больницы госпитализировали 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет.

