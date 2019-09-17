Кількість отруєних дітей у школі у Вінницькій області суттєво зросла

Кількість постраждалих в результаті отруєння у Вінницькій області зросла до 40, серед них 35 дітей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Діти отруїлись у шкільній їдальні. У постраждалих діагноз - гострий гастроентероколіт.

"Протягом 14-16 вересня до інфекційного відділення Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 40 осіб (з них 35 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні у ЗОШ № 2 м. Козятин", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 16 постраждалих в результаті отруєння у Вінницькій області.

Крім того, повідомлялось, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України, а саме порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Раніше у Черкасах сталося масове отруєння з симптомами кишкової інфекції. До інфекційного відділення лікарні госпіталізували 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років.