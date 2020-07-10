Число отказов украинцам во въезде в ЕС в 2019 году выросло на четверть

Число отказов украинцам во въезде в Шенгенскую зону за прошлый год увеличилось на 25%. При этом число украинцев, признанных незаконно проживающими в Евросоюзе, увеличилось на 11%.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии.

В то же время, количество заявлений на предоставления убежища, которые подавали украинцы сократилось на 5% - с 10 035 заявления до 9505. А уровень признания таких заявлений снизился до 10,2%, по сравнению с показателями 2018 года в 17,3%.

Напомним, ранее в Еврокомиссии сообщили, что Украина продолжает отвечать критериям безвизового режима.

Кроме того, днями в Грецию не пустили группу туристов из Украины и поместили их в полицейский изолятор на территории аэропорта Афин.