Число новых случаев COVID в Украине удваивается каждые три недели, - НАН

В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Сейчас темпы распространения новых случаев COVID-19 удваиваются примерно каждые три недели.
Так, за неделю в среднем в день выявляли 12 650 новых случаев коронавируса, что примерно на 5200 случаев больше, чем двумя неделями ранее. При этом выздоравливали в среднем 5240 человек в день, среднее число летальных случаев - 248, что на 100 больше чем двумя неделями ранее.
"Число новых случаев болезни растет темпами, что примерно соответствуют его удвоению три недели", - сообщили ученые.
Напомним, в Украине за сутки подтвердили 14 174 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.
Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране подтвердили новый антирекорд по числу летальных случаев - умерли 342 человека.
При этом ученые НАН прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в Украине как минимум до апреля. В начале следующего месяца может быть в среднем около 20 тысяч случаев в день.