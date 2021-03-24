Число новых случаев COVID в Украине удваивается каждые три недели, - НАН

В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Сейчас темпы распространения новых случаев COVID-19 удваиваются примерно каждые три недели.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

Так, за неделю в среднем в день выявляли 12 650 новых случаев коронавируса, что примерно на 5200 случаев больше, чем двумя неделями ранее. При этом выздоравливали в среднем 5240 человек в день, среднее число летальных случаев - 248, что на 100 больше чем двумя неделями ранее. "Число новых случаев болезни растет темпами, что примерно соответствуют его удвоению три недели", - сообщили ученые.