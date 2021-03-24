Число нових випадків COVID в Україні подвоюється кожні три тижні, - НАН

В Україні погіршується епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Зараз темпи поширення нових випадків COVID-19 подвоюються приблизно кожні три тижні.

Так, за тиждень у середньому в день виявляли 12 650 нових випадків коронавіруса, що приблизно на 5200 випадків більше, ніж двома тижнями раніше. При цьому видужували в середньому 5240 чоловік в день, середнє число летальних випадків - 248, що на 100 більше ніж двома тижнями раніше.

"Кількість нових випадків хвороби зростає темпами, що приблизно відповідають його подвоєння три тижні", - повідомили вчені.