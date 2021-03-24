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Число нових випадків COVID в Україні подвоюється кожні три тижні, - НАН

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 08:55
Число нових випадків COVID в Україні подвоюється кожні три тижні, - НАН Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні погіршується епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Зараз темпи поширення нових випадків COVID-19 подвоюються приблизно кожні три тижні.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

Так, за тиждень у середньому в день виявляли 12 650 нових випадків коронавіруса, що приблизно на 5200 випадків більше, ніж двома тижнями раніше. При цьому видужували в середньому 5240 чоловік в день, середнє число летальних випадків - 248, що на 100 більше ніж двома тижнями раніше.

"Кількість нових випадків хвороби зростає темпами, що приблизно відповідають його подвоєння три тижні", - повідомили вчені.

Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 14 174 нових випадків коронавіруса. Найбільше нових заражень в Києві, Одеській та Хмельницькій областях.

Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні підтвердили новий антирекорд за кількістю летальних випадків - померли 342 людини.

При цьому вчені НАН прогнозують зростання захворюваності COVID-19 в Україні як мінімум до квітня. На початку наступного місяця може бути в середньому близько 20 тисяч випадків на день.

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