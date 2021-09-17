ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість порушень "тиші" на Донбасі у вересні зросла на 30%, - ОБСЄ

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 17 вересня 2021 07:07
Кількість порушень "тиші" на Донбасі у вересні зросла на 30%, - ОБСЄ Фото: бойовики збільшили кількість порушень на Донбасі (flickr.com.ministryofdefence.ua)
Автор: Артур Родивилов

Протягом перших двох тижнів вересня на сході України фіксувалося в середньому 273 порушення режиму припинення вогню в день. Це на 30% більше, ніж у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунена.

В ОБСЄ також висловили особливий жаль з приводу зростання кількості жертв серед цивільного населення.

"Це 11 осіб у серпні, що є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення за місяць з моменту вступу в силу угоди про посилення режиму припинення вогню, досягнутої в липні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, співробітники місії ОБСЄ в цілому зафіксували переміщення 40 тисяч військових через російсько-український кордон. Крім того, виявлені численні випадки перекидання військової техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ
NEWS
Зеленський створив робочу групу щодо загроз від "Північного потоку-2"
Зеленський створив робочу групу щодо загроз від "Північного потоку-2"
DAILY
Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися