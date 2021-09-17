Кількість порушень "тиші" на Донбасі у вересні зросла на 30%, - ОБСЄ

Протягом перших двох тижнів вересня на сході України фіксувалося в середньому 273 порушення режиму припинення вогню в день. Це на 30% більше, ніж у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунена.

В ОБСЄ також висловили особливий жаль з приводу зростання кількості жертв серед цивільного населення. "Це 11 осіб у серпні, що є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення за місяць з моменту вступу в силу угоди про посилення режиму припинення вогню, досягнутої в липні 2020 року", - йдеться в повідомленні.