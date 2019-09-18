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Число порушень перемир'я на Донбасі різко зросло, - ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 22:21
Число порушень перемир'я на Донбасі різко зросло, - ОБСЄ
Фото: Мартін Сайдик (radiosvoboda.org)

Кількість обстрілів зросла в деякі дні

Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла. Про це в середу, 18 вересня, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик, передають білоруські ЗМІ.

За його словами, кількість обстрілів зросла в деякі дні.

"За оцінкою СММ ОБСЄ, за останній час кількість порушень режиму припинення вогню в деякі дні різко зростала", - сказав Сайдик на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Він також нагадав причетним до обстрілу про "політичну відповідальность" і закликав дотримуватися прийнятих ними зобов'язань.

Крім цього, Сайдик зазначив, що чинне перемир'я, узгоджене ТКГ, яке набрало чинності 21 липня є найтривалішим з початку конфлікту.

Спецпредставник ОБСЄ також відзначив прогрес в імплементації рішень ТКГ з відновлення мосту у Станиці Луганській. "В даний час успішно ведеться підготовка до ремонтних робіт", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на зустрічі в Мінську боку ТКГ не дійшли згоди щодо "формули Штайнмайера", яка є одним з варіантів вирішення ситуації на Донбасі. За словами Сайдика, сторони продовжать обговорювати імплементацію формули 1 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що українська сторона не має нічого проти "формули Штайнмайера", проте висунула ряд умов для її імплементації.

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