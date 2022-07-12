Число детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные

Из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали почти тысяча детей. Из них 348 погибли, еще более 650 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, 11 июля в результате массированных обстрелов оккупантами гражданской инфраструктуры Харькова погиб 17-летний юноша. Также ранения получили двое мальчиков 4 и 16 лет.
Отметим, что больше всего детей пострадали в:
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркнули в ОГП.
Кроме того, сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2121 учебное заведение. Из них 216 разрушены полностью.
Напомним, ранее мы писали, что под временно оккупированным Мелитополем россияне шантажируют родителей, которые не хотят отдавать своих чад в школы. Захватчики угрожают, что будут отбирать детей.
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