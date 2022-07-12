Число детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные

Так, 11 июля в результате массированных обстрелов оккупантами гражданской инфраструктуры Харькова погиб 17-летний юноша. Также ранения получили двое мальчиков 4 и 16 лет.

Отметим, что больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 348;

Харьковской - 190;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 53;

Херсонской - 52;

Запорожской - 31.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркнули в ОГП.

Кроме того, сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2121 учебное заведение. Из них 216 разрушены полностью.