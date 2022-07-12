Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані

Так, 11 липня в результаті масованих обстрілів окупантами цивільної інфраструктури Харкова загинув 17-річний юнак. Також поранення отримали двоє хлопчиків 4 і 16 років.

Зазначимо, що найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 348;

Харківській - 190;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 53;

Херсонській - 52;

Запорізькій - 31.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - підкреслили в ОГП.

Крім того, повідомляється, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2121 навчальний заклад. З них 216 зруйновані повністю.