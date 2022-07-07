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Число детских жертв из-за агрессии РФ продолжает расти: новые данные

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 09:37
Число детских жертв из-за агрессии РФ продолжает расти: новые данные Фото: число детских жертв из-за агрессии РФ продолжает расти (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала войны в результате вооруженной агрессии России в Украине пострадали 993 ребенка. Из них 347 детей погибли, еще 646 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 6 июля российские войска обстреляли ракетами город Торецк в Донецкой области. Под завалами одного из разрушенных домов найдена 17-летняя девочка.

Также вчера в результате обстрелов города Скадовск Херсонской области один ребенок получил телесные повреждения.

Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 347;
  • Харьковской - 186;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 31.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.

Напомним, в Украине заработала горячая линия для оказания психологической помощи украинцам, пострадавшим от войны. Она работает при поддержке Европейского союза и программы развития Организации Объединенных Наций.

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