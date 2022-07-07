Число детских жертв из-за агрессии РФ продолжает расти: новые данные
С начала войны в результате вооруженной агрессии России в Украине пострадали 993 ребенка. Из них 347 детей погибли, еще 646 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, 6 июля российские войска обстреляли ракетами город Торецк в Донецкой области. Под завалами одного из разрушенных домов найдена 17-летняя девочка.
Также вчера в результате обстрелов города Скадовск Херсонской области один ребенок получил телесные повреждения.
Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:
- Донецкой области - 347;
- Харьковской - 186;
- Киевской - 116;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 61;
- Николаевской - 53;
- Херсонской - 52;
- Запорожской - 31.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОГП рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.
Напомним, в Украине заработала горячая линия для оказания психологической помощи украинцам, пострадавшим от войны. Она работает при поддержке Европейского союза и программы развития Организации Объединенных Наций.
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