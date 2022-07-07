Число детских жертв из-за агрессии РФ продолжает расти: новые данные

С начала войны в результате вооруженной агрессии России в Украине пострадали 993 ребенка. Из них 347 детей погибли, еще 646 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Так, 6 июля российские войска обстреляли ракетами город Торецк в Донецкой области. Под завалами одного из разрушенных домов найдена 17-летняя девочка.

Также вчера в результате обстрелов города Скадовск Херсонской области один ребенок получил телесные повреждения.

Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 347;

Харьковской - 186;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 53;

Херсонской - 52;

Запорожской - 31.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.