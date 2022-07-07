Кількість дитячих жертв через агресію РФ продовжує зростати: нові дані
З початку війни в результаті збройної агресії Росії в Україні постраждали 993 дитини. З них 347 дітей загинули, ще 646 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, 6 липня російські війська обстріляли ракетами місто Торецьк в Донецькій області. Під завалами одного зі зруйнованих будинків знайдена 17-річна дівчинка.
Також вчора внаслідок обстрілів міста Скадовськ Херсонської області одна дитина отримала тілесні ушкодження.
Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 347;
- Харківській - 186;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 53;
- Херсонській - 52;
- Запорізькій - 31.
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2108 навчальних закладів. З них 215 зруйновані повністю.
Нагадаємо, в Україні запрацювала гаряча лінія для надання психологічної допомоги українцям, постраждалим від війни. Вона працює за підтримки Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй.
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