В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны
В Украине заработала горячая линия для оказания психологической помощи украинцам, пострадавшим от войны. Она работает при поддержке Европейского Союза и программы развития Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
На линии работают профессиональные психологи с многолетним опытом, которые предварительно прошли специальную подготовку для работы со сложными кризисными ситуациями.
Линия работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по номеру: 0-800-100-102 (звонки с Украины бесплатные).
Также психологическую помощь могут получить украинцы, которые сейчас находятся в других странах:
- Чехии +420 800 012 058
- Польши +48 800 088 141
- Франции +33 805 080 466
- Португалии +351 800 780 756
- Швеции +46 20 160 46 46
- Ирландии +353 1800 817 519
Звонки со всех мобильных операторов этих стран на соответствующие номера бесплатны.
Количество стран, подключенных к сети психологической помощи, будет расширяться. Дополнительная информация будет публиковаться на сайте Национальной психологической ассоциации.
Линия будет работать в двух форматах - через аудио и видеосвязь. Для получения видеосеанса, лицам, обратившимся за помощью, нужно будет просто указать об этом оператору линии.
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