В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны

В Украине заработала горячая линия для оказания психологической помощи украинцам, пострадавшим от войны. Она работает при поддержке Европейского Союза и программы развития Организации Объединенных Наций.

На линии работают профессиональные психологи с многолетним опытом, которые предварительно прошли специальную подготовку для работы со сложными кризисными ситуациями.

Линия работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по номеру: 0-800-100-102 (звонки с Украины бесплатные).

Также психологическую помощь могут получить украинцы, которые сейчас находятся в других странах:

Чехии +420 800 012 058

Польши +48 800 088 141

Франции +33 805 080 466

Португалии +351 800 780 756

Швеции +46 20 160 46 46

Ирландии +353 1800 817 519

Звонки со всех мобильных операторов этих стран на соответствующие номера бесплатны.

Количество стран, подключенных к сети психологической помощи, будет расширяться. Дополнительная информация будет публиковаться на сайте Национальной психологической ассоциации.

Линия будет работать в двух форматах - через аудио и видеосвязь. Для получения видеосеанса, лицам, обратившимся за помощью, нужно будет просто указать об этом оператору линии.