ru ua
Сб, 06 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 25 тысяч человек

Новина українською →
Украина, Суббота 06 ноября 2021 08:16
Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 25 тысяч человек Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 5 ноября упало до 25 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 5 ноября, зафиксировано 25 063 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (26 488 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 5 057 человек; летальных случаев - 793 (рекордное число за время эпидемии); выздоровели - 11 817 человек.

За последние сутки в Украине проведено 149 446 тестов.Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 25 тысяч человек

Как отмечается в сообщении, 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.
За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 058 014 человек;
  • выздоровело - 2 504 236 человек;
  • летальных исходов - 71 635;
  • проведено ПЦР-тестирований - 14 801 967.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин