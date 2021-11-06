Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 25 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 5 ноября, зафиксировано 25 063 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (26 488 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

По данным министерства, за сутки госпитализировали 5 057 человек; летальных случаев - 793 (рекордное число за время эпидемии); выздоровели - 11 817 человек.

За последние сутки в Украине проведено 149 446 тестов.

Как отмечается в сообщении, 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.

За все время пандемии в Украине: