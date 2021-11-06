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Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 25 тисяч осіб

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Україна, Субота 06 листопада 2021 08:16
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 25 тисяч осіб Фото: число випадків COVID-19 в Україні за 5 листопада впало до 25 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 5 ноября, зафіксовано 25 063 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (26 488 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 5 057 осіб; летальних випадків - 793 (рекордне число за час епідемії); одужали - 11 817 осіб.

За останню добу в Україні здійснено 149 446 тестувань.

Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 25 тисяч осіб

Як зазначається в повідомленні, 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 058 014 осіб;
  • одужало - 2 504 236 осіб;
  • летальних випадків - 71 635;
  • проведено ПЛР-тестувань - 14 801 967.
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