Число боїв різко зросло, більше половини атак на двох напрямках. Яка ситуація на фронті

"Найгарячиші" напрямки

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 113 атак агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 66 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

Ситуація на інших ділянках фронта

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Липове, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку агресор атакував у бік Івано-Дар’ївки та Григорівки. Загалом, минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку поблизу Новоданилівки, Новопокровки та Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 256 артилерійських обстрілів, з них 10 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.