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Число блокпостов в Украине сократят до 800-900, - МВД

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Киев, Воскресенье 20 марта 2022 17:51
Число блокпостов в Украине сократят до 800-900, - МВД Фото: число блокпостов в Украине будут сокращать (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

В Украине намерены сократить число блокпостов до 800-900. В первые дни российского вторжения их было настолько много, что они затрудняли логистику по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире марафона единых новостей.

По его словам, с начала войны России против Украины чуть ли не каждая община пыталась установить свой блокпост. Причем доходило до того, что те, кто на них стоял, не знали, что происходит на соседних блокпостах.

"На начало прошлой недели сократили их количество до примерно 1 500 по всей стране. Сейчас их оптимизация продолжается. В целом, я думаю, мы дойдем где-нибудь до цифры 800 - 900 в ближайшие дни. То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны, безопасность, с другой стороны - нормальную логистику по всей стране", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что проверка на блокпостах будет обязательной только на въездах в населенные пункты, на выездах - выборочная.

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