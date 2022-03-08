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Число беженцев из Украины выросло до 2 миллионов, - ООН

Автор: Александр Белоус

Число беженцев, спасающихся от российского вторжения в Украину, в настоящее время увеличилось до 2 миллионов. Данные на 8 марта обнародовал глава агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН Филиппо Гранди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня отток беженцев из Украины достигает двух миллионов человек", - написал Филиппо Гранди и добавил "два миллиона".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину