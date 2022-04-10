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Число беженцев из Украины превысило 4,5 млн человек, - ООН

Фото: Число беженцев из Украины превысило 4,5 млн человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России Украину покинуло более 4,5 млн человек. Большая часть украинских беженцев выехала в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Так, в Польшу прибыло 2 593 902 человека, в Румынию - 686 232, в Венгрию - 419 101, в Молдову - 410 882, в Словакию - 314 485.

При этом в Россию выехали более 400 тысяч человек, а в Беларусь - более 19 тысяч.

Часть беженцев, прибывающих в ЕС или Молдову, продолжают свой путь в другие страны ЕС. Украинцев принимают в Германии, Франции, Италии, Чехии, Франции, Португалии и других странах Евросоюза, а также в Великобритании и Австралии.

Война в Украине продолжается уже 46 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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