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Кількість біженців з України перевищила 4,5 млн осіб, - ООН

Фото: кількість біженців з України перевищила 4,5 млн осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну покинуло понад 4,5 млн осіб. Велика частина українських біженців виїхала до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління верховного комісаріату ООН у справах біженців.

Так, до Польщі прибуло 2 593 902 особи, до Румунії - 686 232, до Угорщини - 419 101, до Молдови - 410 882, до Словаччини - 314 485.

При цьому в Росію виїхали понад 400 тисяч осіб, а в Білорусь - понад 19 тисяч.

Частина біженців, які прибувають в ЄС або Молдову, продовжують свій шлях в інші країни ЄС. Українців приймають у Німеччині, Франції, Італії, Чехії, Франції, Португалії та інших країнах Євросоюзу, а також у Великій Британії та Австралії.

Війна в Україні триває вже 46 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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