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Число беженцев из Украины превысило 3,5 млн человек, - ООН

Фото: Число беженцев из Украины превысило 3,5 млн человек (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Число украинцев, уехавших за границу, в настоящее время составляет 3 556 924 человека, сообщило Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). При этом более 2 миллионов человек пересекли границу с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это еще одна трагическая веха для народа Украины, и она была достигнута менее чем за месяц", - заявил на брифинге представитель УВКБ ООН Мэтью Солтмарш, добавив, что 6,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами в пределах Украины.

По его словам, это почти четверть всего населения. "Скорость и масштабы этого оттока и этого кризиса перемещения беспрецедентны в последнее время", - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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