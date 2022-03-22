Кількість біженців з України перевищила 3,5 млн осіб, - ООН

Число українців, які виїхали за кордон, зараз становить 3 556 924 людини, повідомило Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН). При цьому понад 2 мільйони людей перетнули кордон з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це ще одна трагічна віха для народу України, і вона була досягнута менш ніж за місяць", - заявив на брифінгу представник УВКБ ООН Метью Солтмарш, додавши, що 6,5 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами в межах України.

За його словами, це майже чверть всього населення. "Швидкість і масштаби цього відтоку і цієї кризи переміщення безпрецедентні останнім часом", - сказав він.