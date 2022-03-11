UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число беженцев из Украины достигло 2,5 млн, - ООН

Автор: Валерия Полищук

С начала войны России против Украины число украинских беженцев составило более 2,5 млн человек. Около 2 млн человек все еще находятся на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Число беженцев из Украины - как это ни трагично - достигло сегодня 2,5 миллиона человек. По нашим оценкам, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины. Миллионы, вынужденные покинуть свои дома из-за этой бессмысленной войны", - написал он.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНБеженцыВойна России против Украины