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Кількість біженців з України досягла 2,5 млн, - ООН

Автор: Валерія Поліщук

З початку війни Росії проти України число українських біженців склало понад 2,5 млн осіб. Близько 2 млн осіб все ще знаходяться на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.

"Число біженців з України - як це не трагічно - досягло сьогодні 2,5 мільйона чоловік. За нашими оцінками, близько двох мільйонів людей переміщені всередині України. Мільйони, вимушені покинути свої будинки через цю безглузду війну", - написав він.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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