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Число беженцев из Украины достигло 2,5 млн, - ООН

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Киев, Пятница 11 марта 2022 12:32
Число беженцев из Украины достигло 2,5 млн, - ООН Фото: Число беженцев из Украины достигло 2,5 млн (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Валерия Полищук

С начала войны России против Украины число украинских беженцев составило более 2,5 млн человек. Около 2 млн человек все еще находятся на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Число беженцев из Украины - как это ни трагично - достигло сегодня 2,5 миллиона человек. По нашим оценкам, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины. Миллионы, вынужденные покинуть свои дома из-за этой бессмысленной войны", - написал он.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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