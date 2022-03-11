Кількість біженців з України досягла 2,5 млн, - ООН

З початку війни Росії проти України число українських біженців склало понад 2,5 млн осіб. Близько 2 млн осіб все ще знаходяться на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.

"Число біженців з України - як це не трагічно - досягло сьогодні 2,5 мільйона чоловік. За нашими оцінками, близько двох мільйонів людей переміщені всередині України. Мільйони, вимушені покинути свої будинки через цю безглузду війну", - написав він.