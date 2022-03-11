Кількість біженців з України досягла 2,5 млн, - ООН
З початку війни Росії проти України число українських біженців склало понад 2,5 млн осіб. Близько 2 млн осіб все ще знаходяться на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.
"Число біженців з України - як це не трагічно - досягло сьогодні 2,5 мільйона чоловік. За нашими оцінками, близько двох мільйонів людей переміщені всередині України. Мільйони, вимушені покинути свої будинки через цю безглузду війну", - написав він.
Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.