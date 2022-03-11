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Кількість біженців з України досягла 2,5 млн, - ООН

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 12:32
Кількість біженців з України досягла 2,5 млн, - ООН Фото: кількість біженців з України досягла 2,5 млн (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Валерія Поліщук

З початку війни Росії проти України число українських біженців склало понад 2,5 млн осіб. Близько 2 млн осіб все ще знаходяться на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.

"Число біженців з України - як це не трагічно - досягло сьогодні 2,5 мільйона чоловік. За нашими оцінками, близько двох мільйонів людей переміщені всередині України. Мільйони, вимушені покинути свої будинки через цю безглузду війну", - написав він.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ООН Біженці Війна Росії проти України
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