Чисельність ЗСУ зросте на 100 тисяч осіб. Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Зокрема, чисельність Збройних сил України зросте на 100 тисяч осіб.

Про це він заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

За його словами, цим указом передбачено: збільшення грошового забезпечення військових на рівні не нижче трьох мінімальних заробітних плат ;

; розробка концепцій житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей ;

; чисельність збройних сил України збільшиться на 100 тис осіб за наступні 3 роки ;

; термін служби контрактників буде збільшено ;

; буде створено ще 20 бригад;

передбачено перехід до професійної армії. "Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро буде війна, а тому щоб далі був мир", - заявив Зеленський.