Чисельність ЗСУ зросте на 100 тисяч осіб. Зеленський підписав указ
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Зокрема, чисельність Збройних сил України зросте на 100 тисяч осіб.
Про це він заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
За його словами, цим указом передбачено:
- збільшення грошового забезпечення військових на рівні не нижче трьох мінімальних заробітних плат;
- розробка концепцій житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей;
- чисельність збройних сил України збільшиться на 100 тис осіб за наступні 3 роки;
- термін служби контрактників буде збільшено;
- буде створено ще 20 бригад;
- передбачено перехід до професійної армії.
"Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро буде війна, а тому щоб далі був мир", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський оцінив ймовірність війни.
Зазначимо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.