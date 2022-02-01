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Чисельність ЗСУ зросте на 100 тисяч осіб. Зеленський підписав указ

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 10:31
Чисельність ЗСУ зросте на 100 тисяч осіб. Зеленський підписав указ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Зокрема, чисельність Збройних сил України зросте на 100 тисяч осіб.

Про це він заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

За його словами, цим указом передбачено:

  • збільшення грошового забезпечення військових на рівні не нижче трьох мінімальних заробітних плат;
  • розробка концепцій житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей;
  • чисельність збройних сил України збільшиться на 100 тис осіб за наступні 3 роки;
  • термін служби контрактників буде збільшено;
  • буде створено ще 20 бригад;
  • передбачено перехід до професійної армії.

"Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро буде війна, а тому щоб далі був мир", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський оцінив ймовірність війни.

Зазначимо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

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Володимир Зеленський Збройні сили України
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